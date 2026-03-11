Трамп: США продолжат наносить удары по Ирану с прежней силой

Во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Кентукки на вопрос о том, какие военные меры Вашингтону необходимо принять для завершения операции против Ирана, Трамп заявил, что США будут делать «больше того, что делали прежде». «Мы посмотрим, к чему это приведет», — сказал он, выступив с утверждением, что у Ирана «не осталось флота и военной авиации».