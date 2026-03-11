Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США продолжат наносить удары по Ирану с прежней силой

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены продолжать наносить удары по Ирану с прежней силой.

Источник: Reuters

Во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Кентукки на вопрос о том, какие военные меры Вашингтону необходимо принять для завершения операции против Ирана, Трамп заявил, что США будут делать «больше того, что делали прежде». «Мы посмотрим, к чему это приведет», — сказал он, выступив с утверждением, что у Ирана «не осталось флота и военной авиации».

«Мы можем действовать куда жестче», — заявил глава американской администрации, добавив, что США якобы «не трогают некоторые вещи».

«Если бы мы ударили по ним, а мы можем уничтожить их сегодня же, в течение часа, им бы никогда не удалось восстановиться», — изложил свою версию президент США.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше