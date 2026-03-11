Трамп: США продолжат наносить удары по Ирану с прежней силой

Во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Кентукки на вопрос о том, какие военные меры Вашингтону необходимо принять для завершения операции против Ирана, Трамп заявил, что США будут делать «больше того, что делали прежде». «Мы посмотрим, к чему это приведет», — сказал он, выступив с утверждением, что у Ирана «не осталось флота и военной авиации».
«Мы можем действовать куда жестче», — заявил глава американской администрации, добавив, что США якобы «не трогают некоторые вещи».
«Если бы мы ударили по ним, а мы можем уничтожить их сегодня же, в течение часа, им бы никогда не удалось восстановиться», — изложил свою версию президент США.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.