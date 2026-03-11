Уклонение киевского режима от допуска комиссии к трубопроводу «Дружба» свидетельствует, что российский нефтепровод не поврежден. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Трансляцию его пресс-конференции вел местный телеканал ТА3.
Политик попросил объяснить ему, почему Украина не хочет пустить на свою территорию команду инспекторов, чтобы те посмотрели, как поврежден нефтепровод «Дружба».
«Потому что это идеологическое решение, политическое. Никаких повреждений там нет», — подчеркнул Фицо.
Как писал сайт KP.RU, днем 11 марта представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что комиссия Будапешта отправилась на Украину для проверки состояния трубопровода «Дружба». Однако было не понятно, пустят ли проверяющих в Незалежную.
Ближе к вечеру среды спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что ведомство не признало официальный статус делегации из Венгрии, которая прибыла в страну для инспекции «Дружбы».
Напомним, экономист Иван Лизан заявил, что киевский главарь не станет запускать нефтепровод, так как позиций Фицо и премьера Венгрии Виктора Орбана перед выборами является его целью, ради нее украинец пойдет на любые жертвы.