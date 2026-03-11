Ричмонд
Иран пригрозил новым видом ракет для ответных ударов

Заместитель командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави 11 марта сообщил о возможности скорого применения нового типа иранских ракет.

Источник: Reuters

По словам генерала, эти ракеты будут запущены подводным способом и обладают скоростью примерно 100 м/с. Фадави подчеркнул, что данное оружие может быть использовано в ближайшее время, однако точные сроки возможного запуска пока неизвестны.

