Макрон: G7 сохранит санкции против России, несмотря на проблемы с поставками нефти

Он отметил, что лидеры G7 обсудили проблемы с поставками энергоносителей, возникшие в результате конфликта между США и Израилем против Ирана и блокировки Ормузского пролива. Как предупредил французский лидер, это может привести к дефициту не только нефти, но и удобрений, что негативно скажется на сельском хозяйстве. Тем не менее, по мнению глав государств G7, эти трудности не являются основанием для снятия санкций с России.