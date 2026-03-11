Макрон: G7 сохранит санкции против России, несмотря на проблемы с поставками нефти

Он отметил, что лидеры G7 обсудили проблемы с поставками энергоносителей, возникшие в результате конфликта между США и Израилем против Ирана и блокировки Ормузского пролива. Как предупредил французский лидер, это может привести к дефициту не только нефти, но и удобрений, что негативно скажется на сельском хозяйстве. Тем не менее, по мнению глав государств G7, эти трудности не являются основанием для снятия санкций с России.
«Мы также официально заявили в рамках G7, что эта ситуация ни в коем случае не оправдывает отмену санкций в отношении России, что эта ситуация не должна ослабить наше внимание к поддержке Украины и чёткости нашей позиции в отношении санкций против России», — сказал Макрон журналистам.
Ранее сообщалось, что резкий скачок нефтяных цен после начала американо-израильской операции против Ирана застал врасплох команду Дональда Трампа. Высокопоставленные помощники президента США рассчитывали лишь на краткосрочный всплеск котировок в первые дни конфликта. Однако реальная реакция рынка оказалась гораздо сильнее и затянулась дольше, чем прогнозировали в Белом доме.
