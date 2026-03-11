Ричмонд
Орбан заявил об угрозах своей семье со стороны украинцев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его семье начали поступать угрозы со стороны украинцев.

Источник: Аргументы и факты

Орбан заявил, что его семье начали поступать угрозы со стороны украинцев.

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в социальной сети.

«Украинцы уже угрожают моей семье, детям и внукам. Все хорошо, но всему есть свой предел!», — написал он.

Политик не уточнил, о каких именно угрозах идет речь и при каких обстоятельствах они поступили.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Орбан продолжит блокировать кредит Украине на 90 млрд евро, ему могут «дать номер ВСУ». По его словам, помощь Киеву блокирует именно венгерский премьер.

