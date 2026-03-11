Страны G7 не отменят санкции против России, заявил Макрон

Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Военные действия практически остановили судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2−2,5 миллиона баррелей в день, ОАЭ — на 500−800 тысяч баррелей, Кувейт — примерно на 500 тысяч баррелей, а Ирак — на 2,9 миллиона баррелей в сутки, сообщал во вторник Блумберг со ссылкой на источники.