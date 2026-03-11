Фицо: остановкой прокачки нефти по «Дружбе» Зеленский вредит всей Европе

Фицо отметил, что нефтепровод «Дружба» мог стать прекрасной альтернативой для поставок нефти в ситуации, когда возникли перебои из-за конфликта вокруг Ирана. Премьер сообщил о планах обратиться ко всем партиям в парламенте с предложением подписать призыв к Зеленскому возобновить прокачку нефти по «Дружбе».