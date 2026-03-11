Глава киевского режима Владимир Зеленский, остановив прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба», причиняет вред не только Словакии и Венгрии, но и всему Евросоюзу, считает словацкий премьер Роберт Фицо.
«Он наносит ущерб уже не только нам и Венгрии, но и всей Европе», — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3.
Фицо отметил, что нефтепровод «Дружба» мог стать прекрасной альтернативой для поставок нефти в ситуации, когда возникли перебои из-за конфликта вокруг Ирана. Премьер сообщил о планах обратиться ко всем партиям в парламенте с предложением подписать призыв к Зеленскому возобновить прокачку нефти по «Дружбе».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в контексте обстановки на Ближнем Востоке нефтяное эмбарго, инициированное Владимиром Зеленским, создает риски для Европейского союза в целом.
Напомним, Киев остановил поставки российской нефти по «Дружбе» через территорию Украины в в Словакию и Венгрию 27 января.