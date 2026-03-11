Ричмонд
Над регионами РФ сбили 53 украинских БПЛА

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российские средства ПВО за 6 часов перехватили и уничтожили 53 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«11 марта текущего года в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА — над территорией Республики Крым, 9 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 8 БПЛА — над территорией Белгородской области, 7 БПЛА — над акваторией Черного моря, 6 БПЛА — над территорией Курской области, 2 БПЛА — над территорией Воронежской области», — сказали там.

