Над регионами РФ сбили 53 украинских БПЛА

«11 марта текущего года в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА — над территорией Республики Крым, 9 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 8 БПЛА — над территорией Белгородской области, 7 БПЛА — над акваторией Черного моря, 6 БПЛА — над территорией Курской области, 2 БПЛА — над территорией Воронежской области», — сказали там.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше