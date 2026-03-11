Reuters: Дмитриев прибыл в США для встречи с администрацией Трампа

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что переговоры по урегулированию на Украине достигнут переломного момента. Отвечая на вопрос о возможности заключения мира до конца года, Уиткофф сослался на успехи Дональда Трампа. По его словам, есть признаки усталости с обеих сторон, и это может стать началом перелома.