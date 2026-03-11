Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Дмитриев прибыл в США для встречи с администрацией Трампа

Кирилл Дмитриев, занимающий пост главы РФПИ и спецпредставителя президента России, находится в Майами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Источник: Life.ru

По данным агентства, Дмитриев прибыл во Флориду для встреч с членами администрации президента США Дональда Трампа. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что переговоры по урегулированию на Украине достигнут переломного момента. Отвечая на вопрос о возможности заключения мира до конца года, Уиткофф сослался на успехи Дональда Трампа. По его словам, есть признаки усталости с обеих сторон, и это может стать началом перелома.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше