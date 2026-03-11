Трамп: Испания плохо влияет на НАТО

Как заявил 3 марта Трамп, США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией. Он напомнил о несогласии Мадрида довести военные расходы до 5% ВВП, как было решено в НАТО. Американский лидер также выразил мнение о том, что Вашингтон мог бы использовать военные базы в Испании в операции против Ирана, невзирая на протесты и запреты со стороны Мадрида. Премьер-министр королевства Педро Санчес после угроз главы администрации США заверил, что Испания не станет соучастницей событий, негативно влияющих на все мировое сообщество, из страха перед ответными мерами американской стороны.