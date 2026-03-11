Трамп: Испания плохо влияет на НАТО

«Не знаю, чем занимается Испания. Они очень плохо действуют на НАТО. Их защищают, а они не хотят вносить свой справедливый взнос [в коллективную оборону альянса]. И они так действовали многие годы», — сказал Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед тем, как отправиться в рабочую поездку в штаты Огайо и Кентукки.
Он отрицательно ответил на вопрос о том, сотрудничают ли испанские власти с американским правительством, чтобы учесть критику в адрес Мадрида, уже излагавшуюся Вашингтоном. «Нет, не сотрудничают. Думаю, они — Испания — совершенно не сотрудничают. Они действуют очень плохо. Мы можем разорвать торговые связи с Испанией», — утверждал президент. «Люди в Испании фантастические, а руководство — не очень», — добавил он.
Напряженность в отношениях между Мадридом и Вашингтоном возросла после начала военных действий США и Израиля против Ирана. Испания изначально выступила против них. Затем Испания также сообщила о несогласии с использованием Соединенными Штатами баз, расположенных на территории королевства, в ходе операции против Ирана.
Как заявил 3 марта Трамп, США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией. Он напомнил о несогласии Мадрида довести военные расходы до 5% ВВП, как было решено в НАТО. Американский лидер также выразил мнение о том, что Вашингтон мог бы использовать военные базы в Испании в операции против Ирана, невзирая на протесты и запреты со стороны Мадрида. Премьер-министр королевства Педро Санчес после угроз главы администрации США заверил, что Испания не станет соучастницей событий, негативно влияющих на все мировое сообщество, из страха перед ответными мерами американской стороны.