Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Испания плохо влияет на НАТО

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Испания плохо влияет на Организацию Североатлантического договора (НАТО), и Вашингтон, как уже предупреждал ранее, может прекратить торговлю с Мадридом. С такими заявлениями выступил американский президент Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Не знаю, чем занимается Испания. Они очень плохо действуют на НАТО. Их защищают, а они не хотят вносить свой справедливый взнос [в коллективную оборону альянса]. И они так действовали многие годы», — сказал Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед тем, как отправиться в рабочую поездку в штаты Огайо и Кентукки.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, сотрудничают ли испанские власти с американским правительством, чтобы учесть критику в адрес Мадрида, уже излагавшуюся Вашингтоном. «Нет, не сотрудничают. Думаю, они — Испания — совершенно не сотрудничают. Они действуют очень плохо. Мы можем разорвать торговые связи с Испанией», — утверждал президент. «Люди в Испании фантастические, а руководство — не очень», — добавил он.

Напряженность в отношениях между Мадридом и Вашингтоном возросла после начала военных действий США и Израиля против Ирана. Испания изначально выступила против них. Затем Испания также сообщила о несогласии с использованием Соединенными Штатами баз, расположенных на территории королевства, в ходе операции против Ирана.

Как заявил 3 марта Трамп, США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией. Он напомнил о несогласии Мадрида довести военные расходы до 5% ВВП, как было решено в НАТО. Американский лидер также выразил мнение о том, что Вашингтон мог бы использовать военные базы в Испании в операции против Ирана, невзирая на протесты и запреты со стороны Мадрида. Премьер-министр королевства Педро Санчес после угроз главы администрации США заверил, что Испания не станет соучастницей событий, негативно влияющих на все мировое сообщество, из страха перед ответными мерами американской стороны.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше