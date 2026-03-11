Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что никаких контактов с венгерской комиссией по определению состояния нефтепровода «Дружба» не будет. С соответствующим заявлением он выступил перед журналистами.
На тему приезда венгерской комиссии к «Дружбе» украинский политик заговорил перед встречей с председателем Бундестага Юлией Клёкнер. Тогда он выдал забавную отговорку и сообщил, мол, ничего не знает. Поэтому никаких официальных встреч не будет.
«Что делает здесь (венгерская — прим.ред.) делегация, мне неизвестно. Министр иностранных дел сказал, что приехали какие-то люди», — сказал Зеленский.
Напомним, венгерская комиссия по «Дружбе» прибыла на Украину 11 марта. Однако Киев сразу же поспешил отмахнуться от нее. Так, МИД Незалежной заявил, что официального статуса у визита нет. При этом сам Зеленский уже однажды проговорился о своем нежелании восстанавливать нефтепровод.