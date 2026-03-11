Зеленский наотрез отказался решать вопрос «Дружбы» с Венгрией: выдал смешную отговорку

Напомним, венгерская комиссия по «Дружбе» прибыла на Украину 11 марта. Однако Киев сразу же поспешил отмахнуться от нее. Так, МИД Незалежной заявил, что официального статуса у визита нет. При этом сам Зеленский уже однажды проговорился о своем нежелании восстанавливать нефтепровод.