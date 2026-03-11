Ричмонд
Парламент Румынии одобрил размещение дополнительных сил США

КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Парламент Румынии на совместном заседании обеих палат в среду утвердил предложение высшего совета национальной обороны (CSAT) о размещении на территории страны дополнительных американских военных подразделений и авиации, трансляцию заседания вели в онлайн-формате на официальном сайте заксобрания.

Источник: AP 2024

CSAT советовал парламенту одобрить запрос США о расширении военного присутствия. Румыния последовательно выступает за усиление группировки НАТО в Черноморском регионе, аргументируя это «изменением ситуации в сфере безопасности». Как ранее сообщали румынские СМИ, запрос связан с просьбой Соединенных Штатов использовать инфраструктуру союзников для поддержки операций на Ближнем Востоке.

«Парламент одобрил предложение CSAT о размещении на национальной территории сил США, состоящих из подразделений сухопутных войск и авиационных групп, для выполнения задач по укреплению восточного фланга НАТО», — сказал председательствующий на заседании вице-спикер палаты депутатов Сорин Гриндяну по итогам голосования.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, решение депутатов и сенаторов направлено на «обеспечение оперативной гибкости» сил альянса в Черноморском регионе. Речь идет о дислокации дополнительных контингентов, которые будут использовать румынскую военную инфраструктуру, в частности авиабазы «Михаил Когэлничану» и «Кымпия-Турзий».

В зале, согласно онлайн-табло, присутствовали 337 депутатов и сенаторов (из 463). Решение приняли большинством голосов присутствующих на заседании законодателей.

Процедура утверждения сопровождалась протестом оппозиции, почти всех членов фракции «Альянса за объединение румын» (AUR) — в обеих палатах парламента у этой политсилы в общей сложности 43 мандата (28 депутатов и 15 сенаторов). Оппозиция попыталась заблокировать трибуну, используя вувузелы, свистки и выкрикивая лозунги против милитаризации государства.

