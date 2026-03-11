Парламент Румынии одобрил размещение дополнительных сил США

Как отмечается в пояснительной записке к документу, решение депутатов и сенаторов направлено на «обеспечение оперативной гибкости» сил альянса в Черноморском регионе. Речь идет о дислокации дополнительных контингентов, которые будут использовать румынскую военную инфраструктуру, в частности авиабазы «Михаил Когэлничану» и «Кымпия-Турзий».