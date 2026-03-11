Ричмонд
Дмитриев проводит встречу с представителями администрации США во Флориде

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев находится во Флориде и проводит встречу с представителями администрации США, сообщает Reuters.

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев находится во Флориде, где проводит встречу с представителями администрации США.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что Россия, США и Украина могут провести следующие переговоры в Стамбуле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта площадка рассматривается как возможная для продолжения диалога, однако конкретной даты встречи пока нет.

В США при этом заявляли о возможном прогрессе в переговорах после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американская сторона также обсуждает возможность частичного смягчения санкций против российского нефтяного сектора на фоне роста мировых цен на нефть.

