АТОР объявила о включении в «чёрный список» более 15 отелей Дубая, выселявших россиян

Более 15 отелей в Дубае попали в так называемый «чёрный список» после жалоб российских туристов. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Источник: Life.ru

По её словам, некоторые гостиницы выселяли россиян или требовали резко повысить оплату за проживание — иногда в три-четыре раза. Туроператоры передали информацию российскому регулятору.

«Мы считали своим долгом проинформировать регулятора — Минэкономразвития, что в таких-то отелях позволили себе выселить туристов, либо потребовать в три-четыре раза больше денег за размещение», — сказала Ломидзе.

После обращения российских властей власти Дубая дали указание отелям не выселять туристов и не поднимать цены. По словам эксперта, ситуация в целом удалось стабилизировать примерно на 90%.

Ранее сегодня сообщалось, что четыре человека ранены в результате падения беспилотников около дубайского аэропорта. Пострадавшие — иностранцы. Происхождение БПЛА не уточняется.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

