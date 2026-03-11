АТОР объявила о включении в «чёрный список» более 15 отелей Дубая, выселявших россиян

По её словам, некоторые гостиницы выселяли россиян или требовали резко повысить оплату за проживание — иногда в три-четыре раза. Туроператоры передали информацию российскому регулятору.
«Мы считали своим долгом проинформировать регулятора — Минэкономразвития, что в таких-то отелях позволили себе выселить туристов, либо потребовать в три-четыре раза больше денег за размещение», — сказала Ломидзе.
После обращения российских властей власти Дубая дали указание отелям не выселять туристов и не поднимать цены. По словам эксперта, ситуация в целом удалось стабилизировать примерно на 90%.
Ранее сегодня сообщалось, что четыре человека ранены в результате падения беспилотников около дубайского аэропорта. Пострадавшие — иностранцы. Происхождение БПЛА не уточняется.
