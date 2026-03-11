В Катаре заявили, что иранские атаки мешают посредничеству в конфликте

«Такие страны, как Катар, Оман и ряд других государств региона, сыграли важную роль в попытках навести мосты между Ираном и Западом. Они не смогут выполнять эту роль, находясь под ударом», — сказал он.
По словам дипломата, иранским властям необходимо осознать, что страны, готовые содействовать деэскалации, не могут находиться под ударами. Он призвал Тегеран вернуться к политическим методам решения конфликта и проявлять уважение к соседям.
Аль-Хулейфи также отметил, что определённые шаги для снижения напряжённости существуют, но для их реализации нужны соответствующие условия. Катар, по его словам, продолжит настаивать на деэскалации и поиске политического выхода из кризиса.
Ранее главы внешнеполитических ведомств России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого призвали к немедленному прекращению ударов на Ближнем Востоке. Министры подчеркнули необходимость отказа от силовых методов и перехода к политическому урегулированию.
