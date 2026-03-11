Украину сравнили с «дворовым гопником» после атак на объекты «Газпрома»

«Киев продолжает вести себя, как дворовый гопник, который внезапно обрел влиятельную крышу. Последние дни Украина атакует дронами ключевые компрессорные станции “Газпрома” на юге России, обеспечивающие работу “Турецкого” и “Голубого потоков” — “Русскую”, “Береговую” и “Казачью”, — написал он в своём телеграм-канале.
Официальные лица заявляют, что все атаки отражены, а повреждения не повлияли на экспорт. Однако, как отмечает Коц, серьёзный урон инфраструктуре может создать проблемы не только для России. Вывод из строя станции «Русская» грозит остановкой «Турецкого потока», а удары по другим объектам ставят под удар всю черноморскую газовую систему.
В таком случае пострадают не только Венгрия и Словакия, которые и так критикуют Киев, но и другие европейские потребители. А на фоне обострения ситуации с Ираном быстро найти замену российскому газу будет крайне затруднительно.
«Удар по “Береговой” и “Казачьей” создаст риски снижения работоспособности всей черноморской экспортной конфигурации газа. И тут Украине скажут “спасибо” не только уже традиционные оппоненты Венгрия и Словакия, но и ещё целый ряд стран, который “висит” на этой ветке», — отметил Коц.
Напомним, что минувшей ночью Украина атаковала компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Накануне удары пришлись по станциям «Береговая» и «Казачья». В Минобороны России заявили, что Киев целенаправленно пытается остановить поставки газа европейским потребителям. В «Газпроме» подсчитали: с 24 февраля по объектам двух трубопроводных систем нанесено уже 12 ударов.
