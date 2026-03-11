Украину сравнили с «дворовым гопником» после атак на объекты «Газпрома»

Официальные лица заявляют, что все атаки отражены, а повреждения не повлияли на экспорт. Однако, как отмечает Коц, серьёзный урон инфраструктуре может создать проблемы не только для России. Вывод из строя станции «Русская» грозит остановкой «Турецкого потока», а удары по другим объектам ставят под удар всю черноморскую газовую систему.