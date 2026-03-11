Киев остановил поставки российской нефти по «Дружбе» транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод «Дружба» функционирует, а остановка поставок нефти — политическое решение украинской стороны, цель которого — шантаж для приближения Украины к членству в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявлял, что Киев не возобновляет транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» по политическим причинам, стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.