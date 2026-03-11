Ричмонд
Зеленский утверждает, что на ремонт «Дружбы» понадобится до двух месяцев

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что на восстановление остановленного Украиной нефтепровода «Дружба» может уйти от полутора до двух месяцев.

Источник: Reuters

Киев остановил поставки российской нефти по «Дружбе» транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод «Дружба» функционирует, а остановка поставок нефти — политическое решение украинской стороны, цель которого — шантаж для приближения Украины к членству в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявлял, что Киев не возобновляет транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» по политическим причинам, стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.

«Мы договорились, что Украина должна дать ЕС дату возможного восстановления. Наш “Нафтогаз” сказал, что примерно нужно полтора-два месяца», — приводит слова Зеленского агентство УНИАН.

