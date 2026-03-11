На Западе узнали подробности о новой встрече Дмитриева с США: детали

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прибыл в США для встречи с представителями американской администрации. Об этом заявляет Reuters со ссылкой на неназванные источники.
Как отмечает агентство, Дмитриев прилетел во Флориду. Именно там у него состоится встреча с представителями Белого дома. Российская и американская делегации обсудят вопросы, связанные с экономикой.
Однако какие-либо другие детали не сообщаются. В частности, не уточняются основные темы переговоров. Стороны ситуацию пока также не комментируют.
Напомним, несколько дней назад Кирилл Дмитриев также контактировал с представителями американской администрации. Об идущих переговорах заявлял он сам. Российский политик подчеркивал, что речь шла, в первую очередь, об ослаблении санкций против РФ. При этом какие-либо другие подробности он не раскрывал.