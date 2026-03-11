На Западе узнали подробности о новой встрече Дмитриева с США: детали

Напомним, несколько дней назад Кирилл Дмитриев также контактировал с представителями американской администрации. Об идущих переговорах заявлял он сам. Российский политик подчеркивал, что речь шла, в первую очередь, об ослаблении санкций против РФ. При этом какие-либо другие подробности он не раскрывал.