Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе узнали подробности о новой встрече Дмитриева с США: детали

Reuters: Дмитриев встретился с представителями администрации США во Флориде.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прибыл в США для встречи с представителями американской администрации. Об этом заявляет Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Как отмечает агентство, Дмитриев прилетел во Флориду. Именно там у него состоится встреча с представителями Белого дома. Российская и американская делегации обсудят вопросы, связанные с экономикой.

Однако какие-либо другие детали не сообщаются. В частности, не уточняются основные темы переговоров. Стороны ситуацию пока также не комментируют.

Напомним, несколько дней назад Кирилл Дмитриев также контактировал с представителями американской администрации. Об идущих переговорах заявлял он сам. Российский политик подчеркивал, что речь шла, в первую очередь, об ослаблении санкций против РФ. При этом какие-либо другие подробности он не раскрывал.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше