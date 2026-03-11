Совещание по поводу нового памятника бойцам СВО провел Андрей Бочаров

В областном центре губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров собрал совещание, в ходе которого обсуждались детали реализации нового проекта.
Речь шла о мемориальном комплексе, посвященном подвигу героев спецоперации. Накануне оргкомитет утвердил проект комплекса, состоящий из скульптуры, музея и композиции в честь особого вклада жителей региона в Сталинградскую победу. Саму скульптурную композицию планируется установить у подножия Мамаева кургана.
Ранее художники столичной студии имени Грекова представили макет памятника в Волгограде.