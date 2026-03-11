Ричмонд
Орбан успокоил детей и внуков после угроз от экс-генерала СБУ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что получил угрозы в адрес своей семьи. По его словам, они прозвучали со стороны бывшего генерала Службы безопасности Украины Григория Омельченко.

Источник: Life.ru

Орбан опубликовал в соцсетях видео, на котором разговаривает по телефону с родственниками и пытается их успокоить. Он отметил, что подобные угрозы нельзя назвать обычной ситуацией, однако он намерен справиться с этим.

«Украинцы уже угрожают моей семье, детям и внукам. Всё хорошо, но всему есть свой предел!» — написал Орбан под опубликованным роликом.

Напомним, что экс-генерал СБУ выступил с угрозами в адрес семьи Орбана, включая его детей и внуков. По словам Омельченко, его люди осведомлены о деталях частной жизни венгерского премьера, включая места отдыха, привычки и круг общения.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

