Трамп заявил, что США могут сделать Ирану значительно хуже

«На данный момент они потеряли свой флот, они потеряли свои военно-воздушные силы. У них вообще не осталось средств противовоздушной обороны. Их лидеры уничтожены, и мы могли бы сделать гораздо хуже», — сказал Трамп журналистам у Белого дома.