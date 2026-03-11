Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США могут сделать Ирану значительно хуже

Дональд Трамп убежден, что Иран столкнулся с сильнейшей атакой в истории.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп высказал мнение, что Вашингтон обладает возможностью ужесточить свои действия в рамках конфликта с Ираном.

«На данный момент они потеряли свой флот, они потеряли свои военно-воздушные силы. У них вообще не осталось средств противовоздушной обороны. Их лидеры уничтожены, и мы могли бы сделать гораздо хуже», — сказал Трамп журналистам у Белого дома.

Трамп добавил, что Соединенные Штаты сознательно не атакуют ряд стратегических объектов, хотя имеют все средства для их быстрого уничтожения. Такое развитие событий, по его утверждению, могло бы привести к невосстановимым последствиям для иранской государственности.

Президент США также заявил, что проведенная операция стала для Ирана беспрецедентной по своей мощи. Трамп подчеркнул, что масштаб примененного воздействия является исторически уникальным и не имеет аналогов в мировой практике.

«Мы нанесли им такой удар, с которым фактически не сталкивалась ни одна страна в истории», — сказал глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп заявил, что война с Ираном скоро закончится.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше