Трамп заявил, что США могут сделать Ирану значительно хуже

Американский лидер Дональд Трамп высказал мнение, что Вашингтон обладает возможностью ужесточить свои действия в рамках конфликта с Ираном.
«На данный момент они потеряли свой флот, они потеряли свои военно-воздушные силы. У них вообще не осталось средств противовоздушной обороны. Их лидеры уничтожены, и мы могли бы сделать гораздо хуже», — сказал Трамп журналистам у Белого дома.
Трамп добавил, что Соединенные Штаты сознательно не атакуют ряд стратегических объектов, хотя имеют все средства для их быстрого уничтожения. Такое развитие событий, по его утверждению, могло бы привести к невосстановимым последствиям для иранской государственности.
«Мы нанесли им такой удар, с которым фактически не сталкивалась ни одна страна в истории», — сказал глава Белого дома.
Ранее Дональд Трамп заявил, что война с Ираном скоро закончится.