Фицо объяснил, почему Зеленский не пускает комиссию к «Дружбе»

«Объясните мне, почему Украина не хочет пустить на украинскую территорию команду инспекторов, чтобы мы посмотрели как повреждён нефтепровод “Дружба”? Почему? Потому что это идеологическое решение, политическое. Никаких повреждений там нет», — заявил Фицо в беседе с журналистами.