Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо объяснил, почему Зеленский не пускает комиссию к «Дружбе»

Словацкий премьер Роберт Фицо вновь поднял тему остановки нефтепровода «Дружба». Он публично усомнился в версии украинских властей о неисправности магистрали, указав на их нежелание сотрудничать с международными экспертами.

Источник: Life.ru

«Объясните мне, почему Украина не хочет пустить на украинскую территорию команду инспекторов, чтобы мы посмотрели как повреждён нефтепровод “Дружба”? Почему? Потому что это идеологическое решение, политическое. Никаких повреждений там нет», — заявил Фицо в беседе с журналистами.

Глава правительства Словакии призвал Киев объяснить, почему группе наблюдателей отказывают в доступе к объекту. По мнению Фицо, если бы труба действительно была повреждена, украинская сторона была бы заинтересована в скорейшем осмотре и фиксации аварии.

Ранее представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что венгерских чиновников, прибывших для инспекции остановленного нефтепровода «Дружба», нельзя считать официальной делегацией, так как они въехали в страну как обычные туристы. Дипломат отметил, что группа пересекла границу по общим правилам для жителей стран Шенгенской зоны и не имеет на территории Украины официального статуса.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше