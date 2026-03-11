Фицо объяснил, почему Зеленский не пускает комиссию к «Дружбе»

«Объясните мне, почему Украина не хочет пустить на украинскую территорию команду инспекторов, чтобы мы посмотрели как повреждён нефтепровод “Дружба”? Почему? Потому что это идеологическое решение, политическое. Никаких повреждений там нет», — заявил Фицо в беседе с журналистами.
Глава правительства Словакии призвал Киев объяснить, почему группе наблюдателей отказывают в доступе к объекту. По мнению Фицо, если бы труба действительно была повреждена, украинская сторона была бы заинтересована в скорейшем осмотре и фиксации аварии.
Ранее представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что венгерских чиновников, прибывших для инспекции остановленного нефтепровода «Дружба», нельзя считать официальной делегацией, так как они въехали в страну как обычные туристы. Дипломат отметил, что группа пересекла границу по общим правилам для жителей стран Шенгенской зоны и не имеет на территории Украины официального статуса.
