Мишустин назначил Джалюкова заместителем руководителя ФАС

Цыганов занимал пост замглавы Федеральной антимонопольной службы с 2004 года. Он является одним из разработчиков антимонопольного законодательства и законодательства об иностранных инвестициях, награжден орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».