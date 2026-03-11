Ричмонд
Мишустин назначил Джалюкова заместителем руководителя ФАС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Руслана Джалюкова заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы.

Михаил Мишустин назначил Руслана Джалюкова заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы России.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ.

Руслан Джамболатович Джалюков родился 29 сентября 1990 года. Ранее он работал в управлении ФАС по Москве, где занимал должность заместителя начальника отдела антимонопольного контроля финансовых и товарных рынков. Позднее возглавлял управление Федеральной антимонопольной службы в Луганской Народной Республике.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Андрея Цыганова от должности заместителя руководителя ФАС России. Отставка связана с его выходом на пенсию.

Цыганов занимал пост замглавы Федеральной антимонопольной службы с 2004 года. Он является одним из разработчиков антимонопольного законодательства и законодательства об иностранных инвестициях, награжден орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».