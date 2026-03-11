Политик Филиппо назвал киевский режим мафией после угроз Орбану

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал угрозы Киева в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«Глава администрации Виктора Орбана только что опубликовал видео, демонстрирующее новую угрозу убийством со стороны режима Зеленского в адрес премьер-министра Орбана! Этот режим Зеленского на Украине, который мы финансируем и вооружаем, — это мафия!», — написал Флориан Филиппо в соцсети.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что может передать военным ВСУ номер Виктора Орбана, если Будапешт продолжит блокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро. Впоследствии венгерский премьер-министр ответил на угрозы в его адрес.