Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политик Филиппо назвал киевский режим мафией после угроз Орбану

Политик Флориан Филиппо прокомментировал угрозы Киева в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Источник: Аргументы и факты

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал угрозы Киева в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Глава администрации Виктора Орбана только что опубликовал видео, демонстрирующее новую угрозу убийством со стороны режима Зеленского в адрес премьер-министра Орбана! Этот режим Зеленского на Украине, который мы финансируем и вооружаем, — это мафия!», — написал Флориан Филиппо в соцсети.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что может передать военным ВСУ номер Виктора Орбана, если Будапешт продолжит блокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро. Впоследствии венгерский премьер-министр ответил на угрозы в его адрес.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше