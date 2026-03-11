Политик Филиппо назвал киевский режим мафией после угроз Орбану

«Глава администрации Виктора Орбана только что опубликовал видео, демонстрирующее новую угрозу убийством со стороны режима Зеленского в адрес премьер-министра Орбана! Этот режим Зеленского на Украине, который мы финансируем и вооружаем, — это мафия!», — написал Флориан Филиппо в соцсети.