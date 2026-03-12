Россия — абсолютный лидер по въездному потоку туристов в Беларусь

На втором месте после россиян — китайцы. В основном, из КНР едут деловые туристы. Также в Беларуси достаточно высокий процент студентов из Китая. К ним приезжают друзья и родственники, которые тоже создают туристический поток, но, как правило, не организованный, а индивидуальный.