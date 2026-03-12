Ричмонд
Россия — абсолютный лидер по въездному потоку туристов в Беларусь

Свыше 80% экспорта туристических услуг в Беларуси приходится на страны СНГ, а первое место среди них занимает Россия.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Российская Федерация является абсолютным лидером по въездному турпотоку в Республику Беларусь, сообщила Sputnik замдиректора Нацагентства Беларуси по туризму Анастасия Семашко.

Она пояснила, что более 80% экспорта туристических услуг — это вклад стран СНГ. Среди них 96% приходится на Россию.

«По итогам 2025 года прирост российских граждан, посетивших нашу страну с туристическими целями, составил 60%», — сказала Анастасия Семашко.

Другими словами, турпоток из России увеличился более чем наполовину и составил около 570 тысяч человек. В Беларусь едут, в основном, из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Встречаются и гости из Смоленщины, Брянщины и Псковщины.

«Мы считаем, что еще не весь российский рынок мы освоили. Есть куда расти», — подчеркнула замдиректора Нацагентства.

На втором месте после россиян — китайцы. В основном, из КНР едут деловые туристы. Также в Беларуси достаточно высокий процент студентов из Китая. К ним приезжают друзья и родственники, которые тоже создают туристический поток, но, как правило, не организованный, а индивидуальный.