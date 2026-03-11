Трамп заявил, что Испания «очень плохо себя ведёт» с США

Причиной недовольства стало решение испанских властей запретить использование совместных военных баз на своей территории для нанесения ударов по Ирану. В ответ на это Трамп в разговоре с журналистами заявил, что Испания ведёт себя «очень плохо», и допустил возможность остановки торговли с этой страной.