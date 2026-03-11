Ричмонд
Пезешкиан: Иран привержен миру, но нужны твердые гарантии от США и Израиля

ДОХА, 11 марта. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран привержен миру в регионе, но для этого нужны репарации, твердые гарантии ненападения от США и Израиля и признание законных прав исламской республики.

Источник: AP 2024

«В ходе переговоров с лидерами России и Пакистана я подтвердил приверженность Ирана миру в регионе. Единственный способ положить конец этой войне, развязанной сионистским режимом и США, — это признание законных прав Ирана, выплата репараций и предоставление твердых международных гарантий неповторения агрессии в будущем», — написал Пезешкиан в X.

10 марта президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор.

