Пезешкиан: Иран привержен миру, но нужны твердые гарантии от США и Израиля

«В ходе переговоров с лидерами России и Пакистана я подтвердил приверженность Ирана миру в регионе. Единственный способ положить конец этой войне, развязанной сионистским режимом и США, — это признание законных прав Ирана, выплата репараций и предоставление твердых международных гарантий неповторения агрессии в будущем», — написал Пезешкиан в X.
10 марта президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор.
