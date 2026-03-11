Ричмонд
Трамп заявил, что Испания отрицательно влияет на НАТО

Президент США вновь пригрозил разорвать торговые отношения с Мадридом.

Источник: Аргументы и факты

Испания оказывает плохое влияние на НАТО, а Вашингтон может прекратить торговлю с Мадридом, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Они очень плохо действуют на НАТО. Их защищают, а они не хотят вносить свой справедливый взнос (в коллективную оборону альянса. — Прим. ред.). И они так действовали многие годы», — сказал глава дома, общаясь с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Трамп сказал, что испанские власти не взаимодействуют с американским правительством для разрешения вопросов, которые есть у Вашингтона к Мадриду.

«Они действуют очень плохо. Мы можем разорвать торговые связи с Испанией», — сказал он.

Президент отметил, что в Испании «фантастические люди», а руководство — не очень.

Ранее Трамп назвал Испанию «лузером» после отказа Мадрида предоставлять военные базы для атак. Вашингтон больше будет «командным игроком с Испанией», которая занимает очень недружелюбную позицию по отношению к НАТО, сказал президент США.

Трамп также заявил, что США полностью прекращают торговлю с Испанией. При этом, по его словам, Вашингтон при необходимости будет использовать испанские военные базы для операции против Ирана, несмотря на недовольство Мадрида.

