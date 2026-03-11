АТОР: больше 15 отелей Дубая попали в черный список из-за выселения россиян

Более 15 отелей Дубая попали «черный список» из-за выселения российских туристов и резкого повышения цен во время обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
По ее словам, после начала конфликта между США и Ираном ряд отелей позволили себе выселить россиян или завысить цены в несколько раз. И туроператоры посчитали своим долгом сообщить о таких случаях в Минэкономразвития.
«И дальше уже регулятор на уровне государственного взаимодействия информировал, что отели себя так повели. Какие меры будут приняты в отношении этих отелей, мы не знаем», — сказала Ломидзе.
Она добавила, что после обращения российской стороны власти Дубая распорядились не выселять туристов и не повышать стоимость проживания. По словам Ломидзе, ситуация после этого частично стабилизировалась.
«Не на 100%, но, по крайней мере, на 90%», — отметила глава АТОР.
Немногим ранее в АТОР сообщили, что около десяти тысяч россиян не могут вылететь с курортов Таиланда из-за ситуации на Ближнем Востоке. По данным ассоциации, среди них есть как организованные туристы, так и самостоятельные путешественники, чьи рейсы были оформлены через ближневосточные хабы. Туроператоры продлевают проживание в отелях и ищут альтернативные маршруты для возвращения людей домой.