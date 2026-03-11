АТОР: больше 15 отелей Дубая попали в черный список из-за выселения россиян

Немногим ранее в АТОР сообщили, что около десяти тысяч россиян не могут вылететь с курортов Таиланда из-за ситуации на Ближнем Востоке. По данным ассоциации, среди них есть как организованные туристы, так и самостоятельные путешественники, чьи рейсы были оформлены через ближневосточные хабы. Туроператоры продлевают проживание в отелях и ищут альтернативные маршруты для возвращения людей домой.