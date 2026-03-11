Орбан высказался в ответ на угрозы украинцев в адрес его детей и внуков

«В такие моменты семья сплачивается, у них все хорошо. Я просил всех относиться к этому серьезно, но не бояться», — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Он также отметил, что просил дочерей поговорить со внуками постарше, которые «уже понимают происходящее». Орбан подчеркнул, что в подобных ситуациях важно сохранять спокойствие.
«Моя жена, я уверен, сыграет в этом ключевую роль», — добавил он.
У Орбана четыре дочери, сын, а также три внука и три внучки.
Орбан 7 марта заявил, что получил послание с угрозами от президента Украины Владимира Зеленского и считает их обращенными ко всей Венгрии. Премьер добавил, что Венгрия всегда стремится к миру, и призвал Украину прекратить шантаж и нефтяную блокаду, а также обеспечить поставки нефти в страну.
Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл 6 марта отметил, что ЕК считает неприемлемыми угрозы Зеленского в адрес венгерского премьер-министра. По его словам, ЕК контактирует и с Венгрией, и с Украиной для решения конфликта.
Также 5 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что угрозы Зеленского в адрес Орбана являются показательным примером украинской «культуры». Также он отверг попытки угрожать Венгрии за отказ страны от финансирования киевского режима.