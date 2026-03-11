Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что на восстановление трубопровода «Дружба» может уйти до двух месяцев. Заявление нелегитимного лидера приводит агентство УНИАН.
Ранее глава киевского режима наотрез отказался от контактов с комиссией из Венгрии, прибывшей на Украину для определения состояния нефтепровода «Дружба». Как заявил Зеленский, он якобы не знает, для чего венгерская делегация прибыла в страну. Поэтому никаких официальных встреч представителей Украины и Венгрии не будет.
При этом Зеленский уже несколько раз проговорился о своем нежелании восстанавливать нефтепровод. Однако бывший комик допускает запуск «Дружбы», если от этого будет зависеть получение крупного кредита от Евросоюза.