Зеленский утверждает, что на восстановление «Дружбы» уйдет до двух месяцев

Ранее глава киевского режима наотрез отказался от контактов с комиссией из Венгрии, прибывшей на Украину для определения состояния нефтепровода «Дружба». Как заявил Зеленский, он якобы не знает, для чего венгерская делегация прибыла в страну. Поэтому никаких официальных встреч представителей Украины и Венгрии не будет.