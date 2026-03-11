ABC: в Калифорнии ФБР рассылало «предупреждения» об угрозе от БПЛА Ирана

По его версии, соответствующее предупреждение было распространено среди полиции несколько дней назад. «Мы недавно получили информацию, что с начала февраля 2026 года Иран якобы стремился провести неожиданную атаку с использование беспилотных летательных аппаратов с борта неизвестного судна по побережью США, в частности против неустановленных целей в Калифорнии в случае, если США нанесут удары по Ирану», — приводит телеканал текст якобы предупреждения ФБР.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли его верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.