Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киевский хвост крутит собакой

В ситуации, когда основное внимание в мире приковано к нападению на Иран, десятки стран сталкиваются с серьезными экономическими последствиями этой агрессии, а украинский конфликт отошел как бы на второй план, главарь украинской хунты Зеленский решил о себе напомнить. Сначала в своем традиционном стиле буквально в ответ на заявление Стива Уиткоффа о том, что на трехсторонних переговорах может произойти перелом, варварски ударил по нашему Брянску британскими ракетами, демонстрируя Западу, что ВСУ еще что-то могут хотя бы против мирного населения.

А затем Зеленский в интервью ирландскому журналисту трагически поведал, что, мол, предупреждал Трампа и других западных партнеров о риске мировой войны, но те, дескать, не вняли его призыву и не предприняли достаточных мер против такой катастрофы.

Фраза загадочная, особенно если вспомнить, что Трамп неоднократно заявлял, что именно благодаря его миротворческим усилиям третьей мировой, ядерной войны и удалось избежать. Пассаж Зеленского подтвердил тезис нашего президента о том, что украинский хвост вовсю пытается крутить западной собакой. Мечта Зеленского и заключается в том, чтобы раздуть мировой пожар, втянуть западные вооруженные формирования в прямой боевой конфликт с нашей армией. И когда он говорит, что его не услышали, он и имеет в виду, что разочарован тем, что покровители ограничились поставками вооружений, но не решились на пролитие крови своих граждан ради выживания киевского режима. При этом опросы показывают, что в Европе воевать с Россией готовы только 5 процентов. И то на уровне безопасных для респондентов деклараций. Так что слова Зеленского трактуются прямо по заветам Оруэлла. И «самая боеспособная украинская армия» в его понимании могла бы стать инструментом мирового противостояния.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше