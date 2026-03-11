Фраза загадочная, особенно если вспомнить, что Трамп неоднократно заявлял, что именно благодаря его миротворческим усилиям третьей мировой, ядерной войны и удалось избежать. Пассаж Зеленского подтвердил тезис нашего президента о том, что украинский хвост вовсю пытается крутить западной собакой. Мечта Зеленского и заключается в том, чтобы раздуть мировой пожар, втянуть западные вооруженные формирования в прямой боевой конфликт с нашей армией. И когда он говорит, что его не услышали, он и имеет в виду, что разочарован тем, что покровители ограничились поставками вооружений, но не решились на пролитие крови своих граждан ради выживания киевского режима. При этом опросы показывают, что в Европе воевать с Россией готовы только 5 процентов. И то на уровне безопасных для респондентов деклараций. Так что слова Зеленского трактуются прямо по заветам Оруэлла. И «самая боеспособная украинская армия» в его понимании могла бы стать инструментом мирового противостояния.