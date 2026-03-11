Эйсмонт рассказала, какие женщины пожаловались Лукашенко, что их обижают

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что большинство женщин, ответивших в соцсетях на призыв Александра Лукашенко, не являются гражданками Белоруссии.
Ранее на торжестве в честь 8 Марта глава государства предложил женщинам написать в TikTok, если их в эти дни «хоть один мужик обидит».
Эйсмонт отметила на церемонии награждения победительниц конкурса «Женщина года — 2025», что реакция в официальных и близких к президенту аккаунтах и мессенджерах была ожидаемой.
«Расскажу инсайд: около 80 процентов от всех написавших нам после этого были не белорусские женщины», — сказала Эйсмонт.
Пресс-секретарь добавила, что теперь, без преувеличения, всему миру известно: 2026 год в стране объявлен президентом Годом белорусской женщины. Она выразила уверенность, что соотечественницы, решая свои проблемы самостоятельно, вероятно, не желают создавать дополнительную нагрузку для главы государства. При этом Эйсмонт убеждена, что все белорусские женщины точно осознают, под чьей надёжной защитой они находятся.