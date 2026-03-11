«Хезболла» объявила о начале военной операции против Израиля

Операция против Израиля объявлена шиитским движением «Хезболла». Об этом сообщает иранское агентство Fars.
Эксперт также отметил, что наихудшим сценарием для Вашингтона может стать ввод наземных войск в Иран, поскольку американская армия, по его мнению, не приспособлена к войнам XXI века.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала Израиль прекратить военную операцию на территории Ливана и подчеркнула необходимость дипломатического урегулирования конфликта. По ее словам, удары израильской армии приводят к массовому перемещению населения и усугубляют нестабильность в регионе.
Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.Читать дальше