«Хезболла» объявила о начале военной операции против Израиля

Шиитское движение «Хезболла» объявило о начале военной операции против Израиля, сообщает иранское агентство Fars.

Операция против Израиля объявлена шиитским движением «Хезболла». Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Ранее китайско-канадский профессор Цзян Суэцинь заявил, что США могут потерпеть поражение в конфликте с Ираном. По его словам, Тегеран давно готовился к возможному противостоянию, укрепляя влияние через союзные военизированные структуры, включая «Хезболлу» и ХАМАС.

Эксперт также отметил, что наихудшим сценарием для Вашингтона может стать ввод наземных войск в Иран, поскольку американская армия, по его мнению, не приспособлена к войнам XXI века.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала Израиль прекратить военную операцию на территории Ливана и подчеркнула необходимость дипломатического урегулирования конфликта. По ее словам, удары израильской армии приводят к массовому перемещению населения и усугубляют нестабильность в регионе.

«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
