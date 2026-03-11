«Хезболла» объявила о начале военной операции против Израиля

2 марта Израиль объявил о начале операции против ливанского движения «Хезболла». В Армии обороны Израиля заявили, что группировка вступила в военный конфликт на стороне Ирана и нанесла ракетный удар по израильской территории. На следующий день ЦАХАЛ начал наземную операцию на юге Ливана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац утверждал, что это необходимо для защиты от обстрелов израильских приграничных районов.