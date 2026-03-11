Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран допустил применение новых ракет запускаемых из-под воды

У исламской республики есть ракеты, которые запускаются из-под воды, уточнил заместитель командующего КСИР генерал Али Фадави.

Источник: Аргументы и факты

В ближайшее время Иран может осуществить ответные удары с применением новых ракетных систем. Такую информацию предоставил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави.

По его словам, в арсенале имеются подводные ракеты, скорость которых достигает 100 метров в секунду.

«У нас есть ракеты, которые запускаются из-под воды, и их скорость составляет 100 метров в секунду, возможно, в ближайшие дни мы их применим», — заявил он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

Ранее сообщалось, что Иран использовал баллистические ракеты средней дальности «Хорремшехр-4» для ответных ударов. Данные ракеты обладают дальностью полёта до 2000 километров и способны доставлять боевую часть массой 1500 килограммов.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше