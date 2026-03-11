Иран допустил применение новых ракет запускаемых из-под воды

В ближайшее время Иран может осуществить ответные удары с применением новых ракетных систем. Такую информацию предоставил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави.
По его словам, в арсенале имеются подводные ракеты, скорость которых достигает 100 метров в секунду.
«У нас есть ракеты, которые запускаются из-под воды, и их скорость составляет 100 метров в секунду, возможно, в ближайшие дни мы их применим», — заявил он в эфире иранской гостелерадиокомпании.
Ранее сообщалось, что Иран использовал баллистические ракеты средней дальности «Хорремшехр-4» для ответных ударов. Данные ракеты обладают дальностью полёта до 2000 километров и способны доставлять боевую часть массой 1500 килограммов.