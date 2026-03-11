Ричмонд
Reuters: Дмитриев прибыл в США для встречи с представителями Белого дома

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в США, где он встретится с членами администрации президента США. Об этом в среду, 11 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По данным журналистов, на данный момент Дмитриев находится в штате Флорида. Там он встретится с представителями Белого дома в рамках американо-российской рабочей группы по экономике, передает агентство.

10 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что следующая трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине может состояться на следующей неделе — в период с 16 по 22 марта.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что представители Москвы и Киева в ходе переговоров по мирному урегулированию военного конфликта обсуждают большое количество вопросов, которые касаются в том числе территорий. Представитель Кремля добавил, что при этом сторонам конфликта нужно разобраться еще со множеством других нюансов.

9 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы они обсудили ситуацию на Украине, которую американский лидер в беседе с журналистами назвал «бесконечной борьбой».

