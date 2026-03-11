Reuters: Дмитриев прибыл в США для встречи с представителями Белого дома

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что представители Москвы и Киева в ходе переговоров по мирному урегулированию военного конфликта обсуждают большое количество вопросов, которые касаются в том числе территорий. Представитель Кремля добавил, что при этом сторонам конфликта нужно разобраться еще со множеством других нюансов.