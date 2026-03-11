Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fars: около 10 полицейских погибли при террористических атаках на КПП в Тегеране

По данным агентства, в нескольких кварталах города произошли столкновения и взрывы.

РАБАТ, 11 марта. /ТАСС/. Около 10 сотрудников иранских сил безопасности погибли в результате нескольких нападений на полицейские контрольно-пропускные пункты в столице Ирана. Об этом сообщает агентство Fars.

По информации его источников в иранских силовых структурах, «группа сотрудников сил безопасности погибла в результате террористических атак на КПП в Тегеране». Те же источники сообщили о прошедших «столкновениях и взрывах в нескольких кварталах» города. По их утверждению, «учитывая характер атак, они [атаки] были спровоцированы [израильской разведслужбой] “Моссад”, и имели целью организацию диверсий в стране».

Как указывает Fars, ситуация в районах, где были отмечены столкновения, находится под контролем правоохранительных органов.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше