Fars: около 10 полицейских погибли при террористических атаках на КПП в Тегеране

РАБАТ, 11 марта. /ТАСС/. Около 10 сотрудников иранских сил безопасности погибли в результате нескольких нападений на полицейские контрольно-пропускные пункты в столице Ирана. Об этом сообщает агентство Fars.
По информации его источников в иранских силовых структурах, «группа сотрудников сил безопасности погибла в результате террористических атак на КПП в Тегеране». Те же источники сообщили о прошедших «столкновениях и взрывах в нескольких кварталах» города. По их утверждению, «учитывая характер атак, они [атаки] были спровоцированы [израильской разведслужбой] “Моссад”, и имели целью организацию диверсий в стране».
Как указывает Fars, ситуация в районах, где были отмечены столкновения, находится под контролем правоохранительных органов.