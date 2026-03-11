Fars: около 10 полицейских погибли при террористических атаках на КПП в Тегеране

По информации его источников в иранских силовых структурах, «группа сотрудников сил безопасности погибла в результате террористических атак на КПП в Тегеране». Те же источники сообщили о прошедших «столкновениях и взрывах в нескольких кварталах» города. По их утверждению, «учитывая характер атак, они [атаки] были спровоцированы [израильской разведслужбой] “Моссад”, и имели целью организацию диверсий в стране».