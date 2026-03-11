Ричмонд
Пезешкиан пообещал расследовать якобы иранский удар по Оману

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид ранее заявил президенту Ирана о своем неодобрении атак по территории султаната.

КАИР, 11 марта. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе беседы с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом пообещал провести расследование инцидента с предполагаемым ударом исламской республики по территории султаната.

«Нашими военными целями являются только те регионы, которые использовались для нападений на Иран — поэтому мы обязательно проведем расследование инцидента с якобы иранским ударом по территории Омана», — отметил Пезешкиан, слова которого привела его канцелярия.

Ранее оманское агентство ONA проинформировало, что султан Омана заявил президенту Ирана о своем неодобрении атак по территории султаната. Стороны подчеркнули «необходимость остановить эскалацию и уделить приоритетное внимание диалогу».

11 марта оманский порт Салала подвергся удару, в результате которого были повреждены нефтехранилища. По данным ONA, по территории порта были выпущены несколько беспилотников, ряд из них удалось перехватить, жертв нет.

