Сийярто: нападение Украины на «Турецкий поток» означает атаку на суверенитет Венгрии

БУДАПЕШТ, 11 марта. /ТАСС/. Нападение Украины на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» является атакой на суверенитет Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщив, что получил из Москвы сведения о нанесении Украиной удара по инфраструктуре «Турецкого потока».
Выступая на встрече с избирателями в городе Балатонлелле, он уточнил, что его «уведомил об этом один из заместителей министра энергетики России». «Газопровод “Турецкий поток” сегодня является гарантией поставок газа в Венгрию. Если “Турецкий поток” не будет работать, то Венгрия просто не сможет надежно снабжаться природным газом. Таким образом, нефтяная блокада Украины и ее нападение на “Турецкий поток” — это очень грубая, очень серьезная атака на суверенитет Венгрии», — процитировало главу МИД агентство MTI.
Как сообщила компания «Газпром», за последние две недели были отражены 12 атак на объекты, которые обеспечивают экспортные поставки по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» в направлении Турции. По сообщениям Минобороны РФ, в ночь на 11 марта Украина предприняла очередную атаку с применением БПЛА на инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти действия обнажают натуру и сущность киевского режима, особенно в дни мирового энергетического кризиса, обусловленного американо-израильской атакой на Иран.
Венгрия по-прежнему получает большую часть газа по трубопроводу «Турецкий поток» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. Как отмечал Сийярто, в 2025 году в Венгрию из России поступило свыше 7 млрд кубометров природного газа.