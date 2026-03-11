Сийярто: нападение Украины на «Турецкий поток» означает атаку на суверенитет Венгрии

Выступая на встрече с избирателями в городе Балатонлелле, он уточнил, что его «уведомил об этом один из заместителей министра энергетики России». «Газопровод “Турецкий поток” сегодня является гарантией поставок газа в Венгрию. Если “Турецкий поток” не будет работать, то Венгрия просто не сможет надежно снабжаться природным газом. Таким образом, нефтяная блокада Украины и ее нападение на “Турецкий поток” — это очень грубая, очень серьезная атака на суверенитет Венгрии», — процитировало главу МИД агентство MTI.