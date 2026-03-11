ТАСС: авиация Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлах» на юге Бейрута

«Неприятельская авиация нанесла удары по семи районам, расположенным вдоль шоссе Бейрут — Дамаск и поблизости от автострады в международный аэропорт имени Рафика Харири, — указал собеседник. — В ряде мест раздались сильные взрывы, туда направляются сейчас пожарные команды и кареты скорой помощи».