Лавров и глава МИД Бахрейна подчеркнули важность завершения военных действий вокруг Ирана

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Ирана, подчеркнув необходимость скорейшего завершения военных действий и запуска мирных переговоров. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
«Основное внимание в ходе беседы было уделено развитию ситуации в зоне Персидского залива в условиях масштабного вооруженного конфликта, ставшего следствием неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана», — отметили в дипведомстве.
Как указали в МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость скорейшего завершения военных действий и запуска переговорного процесса с целью поиска разумных компромиссных развязок. «С обеих сторон акцентирована неприемлемость атак, ведущих к гибели мирного населения и разрушению критической инфраструктуры как в Иране, так и в соседних арабских странах, которые не являются участниками конфликта», — добавили там.
В МИД РФ сообщили, что Лавров подтвердил готовность России использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы активно содействовать стабилизации обстановки в регионе.