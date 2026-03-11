Лавров и глава МИД Бахрейна подчеркнули важность завершения военных действий вокруг Ирана

Как указали в МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость скорейшего завершения военных действий и запуска переговорного процесса с целью поиска разумных компромиссных развязок. «С обеих сторон акцентирована неприемлемость атак, ведущих к гибели мирного населения и разрушению критической инфраструктуры как в Иране, так и в соседних арабских странах, которые не являются участниками конфликта», — добавили там.