В Ливане за сутки погибли не менее 30 человек после израильских атак

На юге бомбардировкам подверглись Тебнин, где погибли восемь человек, и Дейр-Антар, откуда поступили данные о трех погибших.

БЕЙРУТ, 11 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек погибли за сутки в ходе ударов израильских ВВС по инфраструктуре шиитской организации «Хезболлах» на территории Ливана.

«Сведения о наибольшем числе жертв во второй половине дня поступили из поселка Шаас в окрестностях Баальбека на востоке страны, где убиты девять граждан», — говорится в сводке Минздрава республики, распространенной в X.

В ней сообщается, что удар по одному из жилых домом в Шаасе был нанесен во время ифтара — разговения в период поста в месяц Рамадан, когда люди собираются за одним столом на вечернюю трапезу.

На юге Ливана бомбардировкам подверглись Тебнин, где погибли восемь человек, и Дейр-Антар, откуда поступили данные о трех погибших.

В первой половине дня жертвами израильской атаки на населенный пункт Темнин-эт-Тахта в районе Баальбека стали 10 человек.

Минздрав Ливана ранее сообщил, что число погибших граждан за 12 дней военных действий возросло до 634, а раненых — до 1 586.

