МИД РФ призвал россиян не посещать страны Персидского залива

Министерство иностранных дел РФ по-прежнему призывает воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел РФ по-прежнему призывает воздержаться от поездок в Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию, следует из заявления ведомства.

В сообщении дипведомства говорится, что соответствующее решение обусловлено возможными рисками отмены стыковочных рейсов с пересадками в авиахабах стран Персидского залива на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

МИД РФ также призывает россиян, находящихся в регионе, соблюдать повышенные меры личной безопасности. Внешнеполитическое ведомство отмечает, что авиаперевозчики завершили процесс возвращения российских туристов и транзитных пассажиров, столкнувшихся с трудностями при вылете из стран Персидского залива.

Помимо этого, МИД напоминает, что при планировании поездок в любые другие регионы важно внимательно следить за официальными сообщениями ведомства и российских загранпредставительств.

Напомним, ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью aif.ru объяснил, как сейчас действовать туристам, купившим туры на майские праздники в страны Ближнего Востока.

