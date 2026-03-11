МИД РФ призвал россиян не посещать страны Персидского залива

Министерство иностранных дел РФ по-прежнему призывает воздержаться от поездок в Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию, следует из заявления ведомства.
В сообщении дипведомства говорится, что соответствующее решение обусловлено возможными рисками отмены стыковочных рейсов с пересадками в авиахабах стран Персидского залива на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.
МИД РФ также призывает россиян, находящихся в регионе, соблюдать повышенные меры личной безопасности. Внешнеполитическое ведомство отмечает, что авиаперевозчики завершили процесс возвращения российских туристов и транзитных пассажиров, столкнувшихся с трудностями при вылете из стран Персидского залива.
Помимо этого, МИД напоминает, что при планировании поездок в любые другие регионы важно внимательно следить за официальными сообщениями ведомства и российских загранпредставительств.
