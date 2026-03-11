Ричмонд
Сийярто назвал нападением на суверенитет Венгрии атаку на «Турецкий поток»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что попытки атаковать газопровод «Турецкий поток» являются нападением на суверенитет страны.

Источник: Аргументы и факты

Нападение на суверенитет Венгрии представляет собой попытка атаки на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток».

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, газопровод сегодня является ключевой гарантией энергоснабжения страны.

«Газопровод “Турецкий поток” сегодня является гарантией газоснабжения Венгрии. Если он не будет работать, то Венгрия просто не сможет безопасно получать природный газ ни географически, ни физически», — приводит слова Сийярто агентство MTI.

Министр также заявил, что попытки атаковать газовую инфраструктуру и действия Киева в сфере энергетики являются серьезным нарушением суверенитета Венгрии.

Ранее представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что спецслужбы страны получили данные о финансировании оппозиционной партии «Тиса» со стороны украинских властей. По его словам, соответствующие материалы были представлены парламентскому комитету по национальной безопасности.

