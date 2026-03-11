Сийярто обвинил Зеленского во лжи насчет венгерской инспекции по «Дружбе»

БУДАПЕШТ, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский врёт, что не знал про визит венгерской делегации для проверки состояния «Дружбы», в МИД Украины была направлена об этом нота, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Президент Украины лжет. Зеленский утверждает, что не знал о прибытии венгерской делегации на Украину, поскольку венгерское правительство не согласовывало визит с МИД Украины. Какова же реальность? Вчера мы в официальной дипломатической ноте сообщили украинцам, что венгерская делегация во главе с заместителем министра энергетики Габором Чепеком отправится на Украину для проверки состояния нефтепровода “Дружба”, мы также запросили встречу с министром энергетики Украины», — написал Сийярто в соцсети Facebook*, опубликовав ноту.
Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач ранее в среду заявил, что комиссия из Венгрии отправилась инспектировать состояние остановленного Украиной нефтепровода «Дружба», но пока не ясно, пустят ли ее на Украину. На приезд отреагировал украинский МИД, чей представитель заявил, что прибывшие венгерские чиновники не имеют официального статуса и воспринимаются Киевом как туристы.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.