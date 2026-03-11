Сийярто обвинил Зеленского во лжи насчет венгерской инспекции по «Дружбе»

Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».