США и Израиль попытались вбить клин в исламский мир, заявил Кадыров

Кадыров: США и Израиль попытались вбить клин во весь исламский мир.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. США и Израиль попытались вбить клин во весь исламский мир, совершив вероломное нападение на Иран в священный месяц Рамадан, такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Совершив вероломное нападение на Иран в священный месяц Рамадан, США и Израиль попытались вбить клин во весь исламский мир. В результате этой атаки погибли Верховный руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, члены его семьи, 168 учащихся средней школы города Менаб, а также множество мирных жителей», — написал он в Telegram-канале.

Кадыров считает, что Иран сознательно спровоцировали на ответные действия, которые втягивают в конфликт третьи страны.

«Народы этих стран связывает многое — соседство, религия, история, культура, экономика. Важно сохранять способность к диалогу, чтобы противостоять внешним силам посеять вражду», — заключил Кадыров.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.

