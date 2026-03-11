Ричмонд
В СБ ООН назвали операцию США и Израиля против Ирана нелегитимной

Постпред КНР при ООН назвал операцию США и Израиля против Ирана нелегитимной.

Источник: © РИА Новости

ООН, 11 мар — РИА Новости. Американо-израильская операция против Ирана не была санкционирована СБ ООН и является нелегитимной, заявил постпред КНР при организации Фу Цун.

«США и Израиль без разрешения Совбеза ООН и в ходе переговоров между Ираном и США начали удары по этой стране… Эти действия беззаконны», — сказал Фу Цун в ходе заседания СБ ООН.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

