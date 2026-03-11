Ричмонд
Решить иранский вопрос может парламентская дипломатия, заявил Слуцкий

Слуцкий: парламентская дипломатия может помочь в решении иранского конфликта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил задействование ресурса парламентской дипломатии в том, чтобы продвинуться в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.

«Я представитель парламентской дипломатии, но часто говорят, что парламентская дипломатия может пройти там, где сложно пройти дипломатии официальной. Я не исключаю, в том числе, и задействование ресурса парламентской дипломатии в том, чтобы продвинуться в разрешении этого конфликта и, напротив, не дать ему возможности с каждым днем разрастаться», — сказал Слуцкий в интервью телеканалу RT Arabic.

Он отметил, что решение о таком участии и такой механике может быть принято только президентом России. «Но со своей стороны уверен, что такая необходимость существует — во избежание воспламенения и взрывной реакции стран региона на увеличение агрессии США и Израиля против Ирана», — добавил политик.

Слуцкий подчеркнул, что мир видит военное противостояние, которое с каждым днем все больше и больше угрожает разрастись по масштабам, по глубине и по применяемым видам вооружения.

«Мы считаем это совершенно бездумным и опасным. И считал бы, что Россия может использовать свой опыт и потенциал как страны-переговорщика, которая многие конфликты предотвращала, их разрастание, их усугубление. Мы могли бы здесь сыграть некую роль профессиональную и форсированную с тем, чтобы охладить горячие головы, которые с каждым днем втягиваются во все большее и более опасное противостояние», — сказал он.

Глава думского комитета также уточнил, что решение о том, будет ли Россия играть подобную миротворческую роль в регионе, принимать будет президент России, но по его мнению, РФ может и должна реализовать свой миротворческий потенциал для того, чтобы данный конфликт был локализован, а затем и вовсе прекращен.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

